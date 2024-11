Kiedyś jedna kobitka, fajna, normalna, tłumaczyła mi, że laski, tak naprawdę, stroją się dla /z powodu innych lasek. Śmiałem się i myślałem, że się ze mną przekomarza i ciśnie mi bajerę.

Ale od kiedy obserwuję te glonojady, to zastanawiam się: dla kogo one to robią? Przecież większość facetów, z którymi o tym gadałem, uważa to za paskudny widok i p----------y pomysł. I przecież te glonojady muszą o tym wiedzieć. Więc może one Pokaż całość