Po pierwsze to trzeba skończyć z pisaniem, że myśliwy "pomylił" coś z dzikiem. Nie, nie pomylił. Pomylić z dzikiem to można świnię przy słabym świetle. Myśliwy strzelił w niezidentyfikowany cel którego nie widział, widział tylko ruch w krzakach, albo widział fragment celu. Strzelał nie wiedząc co to ale zakładając, że to będzie dzik. To nie jest żadne pomylenie z dzikiem, to jest zupełnie świadome strzelenie do celu który może być wszystkim, od Pokaż całość