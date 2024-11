Wymówka "mam chłopaka" jest jedna z najprostszych i trudna do zweryfikowania. Dziewczyny ją używają automatycznie, nawet jak nikogo nie mają. Po prostu pozwala to odsiać pewnie z 50% facetów, którzy podchodzą niskim kosztem.

To tak jak podchodzi do Ciebie bezdomny, prosi o pieniądze, a Ty odpowiadasz: "sorry, nie mam drobnych" lub coś podobnego...