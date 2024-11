Wypłacanie rządowych pieniędzy? Rząd nie ma swoich pieniędzy głupia C_I*_*P_O! Świadomie budowali się na terenach zalewowych, nie ubezpieczyli się od powodzi to WON! Kupili tanio to ich zysk, ale jak zalało to koszt wszystkich! Ani jednej mojej złotówki na pomoc cwaniakom!