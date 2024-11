Kiedyś przez parę lat próbowałem korzystać usług tego Kościoła ale doświadczenie było rozczarowujące. Miałem wrażenie że to jakieś oszustwo bo nie czułem się lepiej po wizycie. Pracownicy niedokształceni, byle odbębnic 8 godzin. Ich wizerunek też pozostawia wiele do życzenia co jeden to wygląda jakby połknął komuś dzieciaka.