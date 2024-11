Jesli ukraina jest niepodleglym panstwem i USA nie ma nic do gadania to ukraina nie ma nic do gadania w sprawie wstrzymania im pomocy przez niepodlegle USA. Co sprawi ze ukraina jako niepodlegle panstwo, wlasna niepodlegla decyzja usiadzie do stolu i przystapi do negocjacji. A pozniej niepodlegli ukraincy kopnal tego komika w jego podlegla dupe. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) つ ─ ─ ☆ *: ・ ゚