Nie wiem po co w ogóle istnieje to ministerstwo równości, skoro nie zajmują się takimi kluczowymi kwestiami, jak wyższy wiek emerytalny dla mężczyzn. To przecież ewidentna nierówność – mężczyźni żyją średnio krócej, a i tak muszą pracować o 5 lat dłużej. Gdzie w tym wszystkim jest równość płci? Takie sprawy powinny być priorytetem, a zamiast tego ministerstwo skupia się na zupełnie innych kwestiach.