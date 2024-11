Obecne reformy Milei w artykule "The Daily Economy" porównuje się do naszego kraju z lat 90. "Polska odniosła sukces w liberalizacji, bo wyeliminowała impuls rządu do drukowania pieniędzy i arbitralnej interwencji w sektorze prywatnym".



Ta na wykopie jak napiszesz Balcerowicz to od razu minusy bo pamietaja ta traume