Jaki ten tiktokowy mechanizm to jest g---o

W ogóle same filmiki tiktokowe to jest rak.



Czemu? Nie da się tego przewinąć, ogladaj całe, nawet jak nie chcesz

Przez to że nie da się przewinąć twórcy na początku gadają jakieś głupoty zamiast przejść do meritum

Koniec końców filmiki które można streścić w jednym zdaniu trwają 60 sekund. W 60 sekund można przeczytać cały artykuł zawierający kilkukrotnie więcej wartościowej treści. Pokaż całość