20 lat i gry nie poszły ani za bardzo graficznie do przodu, czy pod względem interakcji z otoczeniem, ani nawet mechanicznie, k---a wręcz się cofneły. Mam wrażenie że od kilku lat to gry wracają do poziomu graficznego z 2010r, mechnikami do lat 90, a budżet na produkcje tylko puchnie xD



Przecież HL2 jakby dzisiaj wyszedł z teksturami 4K i ray tracingiem jako nowa gierka to by graficznie nie odstawała od branży, a Pokaż całość