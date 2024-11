Ja dawno temu chodziłem do klasy z dziewczyną, której pradziadek na nie zdążył na Titanica.

Szkoda, że nagle się przeprowadziła i zmieniła szkołę. Może to dlatego, że jej babcia się wściekła, kiedy ktoś doniósł, że całujemy się na przerwach. "Wy jeszcze macie na to czas...!" krzyczała na mnie po zajęciach na pływalni, kiedy wychodziliśmy z basenu w Pałacu Młodzieży.

Co z tego, że to była druga klasa podstawówki, kochałem ją. Nawet nie Pokaż całość