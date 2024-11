Czy naprawdę był szczęśliwy? Pod koniec wyglądał na smutnego. To jakby głodnego nazwać szczęśliwym, że może sobie popatrzeć na wystawę jedzenia przez szybę sklepu. To po prostu wieczne hołdowanie prymitywnym pragnieniom co jest jednie źródłem zawodu i cierpienia. Naprawdę ciężko mi mieć szacunek do mężczyzn których całe życie kręci się w okół kobiet.