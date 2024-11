Mało kto wie, że straty Polski w Potopie były większe... I to był pierwszy przypadek, kiedy państwo przejęte przez rewolucję protestancką rabowało i gwałciło pół Europy... Dziś Polacy nieznający własnej historii skazani są na powtórkę tych błędów...

Wielu do dziś jest dumnych z hołdu pruskiego, nie wiedząc, co to znaczyło dla przyszłości...