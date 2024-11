Już ze 2 lata temu jak moja była szukała pracy to mi płakała, że co wyśle CV to często dostawała maila typu "automat" z prośbą o wszystkie dane - i to dosłownie WSZYSTKIE - pesel, imiona rodziców a i nie raz włącznie z numerem i kodem z karty bankomatowej ( ͡ € ͜ ʖ ͡ €)