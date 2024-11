Policja to instytucja tak zepsuta i skorumpowana, że tego już nie da się uratować. Do likwidacji, wszyscy won i zbudować od nowa. Do bandyty nie podchodzą, pokażesz mi złodzieja, dasz adres, nazwisko i umarzają sprawę, zgłosisz pobicie patrolowi, to agresora puszczą wolno, a tobie każą bujać się po komendach. Ale gnębić spokojnego obywatela który nie łamie żadnego przepisu to bardzo chętnie, od razu.

