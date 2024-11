To, że studia nie gwarantują pracy było wiadome już 20 lat temu. Prawda taka, że każdy nieważne od kierunku, kto tylko zrobił coś extra, dziś siedzi na wygodnym stołku i nie narzeka. Ilu to było studentów co tylko zzzz i balanga non stop. Dziś płaczą, bo nic nie mają extra w CV. Znam ludzi po europeistyce co mają niezłe zawody. Tylko oni zamiast walić wódę z ziomkami szli do urzędu robić praktyki.