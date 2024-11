Pamiętam jak 20 lat temu normalne było patrzenie się w gwiazdy, czy z rodziną czy to przyjaciółmi, wspaniały widok i rozmowy. Dzisiaj nawet jakby się większości droga mleczna na łeb zwaliła nie zauważyli by tego i sam nie jestem lepszy bo przecież jest smartfon, zajawki te czy inne a do pitolenia o dniu w pracy gwiazdy do niczego nie potrzebne. Jeszcze czasem łeb od smartfon w nocy na fajce oderwę i często Pokaż całość