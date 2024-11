No k---a mać, ręce już dawno opadły ale k---a serio?!?! Lewy dyplom? Łapówka opłacona naszymi pieniędzmi? Ok, to po prostu głupota, bezczelność i świadomość że jest się elitą poza prawem. Ale co do ch... ma wspólnego prezydent Wrocławia ze ściekami w Tychach? XDD Oprawić to w Bareję i mamy epicką komedię absurdów, z tym że to niestety prawda i to za nasze ciężko wypracowywane pieniądze...