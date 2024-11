Elon to wielki człowiek który pcha nasz świat do przodu, a lewaki będą mu umniejszać. Koronny argument - miał bogatych rodziców. Wiecie lewusy co różni was od Muska? Gdybyście mieli bogatych starych jak on to byście prowadzili puste, hedonistyczne życie, a w niektórych przypadkach zaćpali się na śmierć, a nie tak jak pan Elon budowali rakiety i wysyłali starlinki w kosmos ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )