Stosunek do swojej ojczyzny to jest pewne spektrum. Kiedyś rozróżniano takie postawy jak: patriotyzm - nacjonalizm - szowinizm. Dziś stara się zredukować pojęcia do "patriotyzm - nacjonalizm", przypisując nacjonalizmowi to co kiedyś było rozumiane pod pojęciem szowinizmu. Redukcja tych pojęć sprzyja podkręcaniu emocji dyskusji wokół tego tematu, i ułatwia możliwość napuszczana na siebie ludzi.