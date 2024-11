To jest dziwne, że inflacja jest tak nisko. W zeszłym miesiącu przybyło blisko 2% pieniądza w obiegu miesiąc do miesiąca licząc agregat M1.

Pozostałe miesiące to przedział 0.9-1.2%. Wychodzi kilkanaście procent rocznie nowego pieniądza co jest całkowicie odłączone od zdrowej polityki monetarnej gdzie przyrost pieniądza powinien być mniej więcej w okolicach przyrostu PKB.