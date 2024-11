Mnie fascynuje pojęcie teraźniejszości. Teraźniejszość to coś co pędzi naprzód i zostawia wszystko za sobą. Ile właściwie trwa stan teraźniejszości? Ułamek sekundy? To coś jak elektron, którego pozycji nie sposób określić. Co to właściwie jest? Np. 250 tys dni temu (bitwa pod Visby 1361r.)w tej głowie zabitej w kolczudze, zaklęte było życie. Ktoś żył , chodził, myślał, mówił, czuł, cierpiał i zginął. Od tego czasu teraźniejszość pokonała 663 lata, oddaliła się od Pokaż całość