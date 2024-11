Tak to niestety działa! A co było w pandemi?! Ludzie zdychali pod płotem szpitala albo w karetce jeżdżąc pomiędzy nimi bo porobili oddziały kowidowe za które mieli płacone więcej niż za leczenie naprawdę chorych ludzi, przez co zmarło ponad 200k Polaków i nikt za to do dzisiaj nie odpowiedział!