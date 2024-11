Kurde to jest niesamowite... Opłaca się sprzedać za granicę, za granicą wyprodukować, oraz sprowadzić z powrotem do UE i to jeszcze taniej niż wyprodukować w UE. To jest paranoja. Urzędników z UE to powinno się wieszać za takie coś. Przecież to działanie na szkodę swojego państwa, nie mówiąc o kontynencie jprdl.