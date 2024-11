3..2.1...martyrologiczny weekend czas zacząć, to jest ciekawe ze jeczycie o tych zbrodniach a nic nie robicie aby sie temu zabezpieczyc. Zamiast mtematyki religia i histori, zamiast materialoznastwa psychologia jak czym planujecie strzelac do sowietow aby nie dopuscic do takiej strasznej zbrodni?