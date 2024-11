Byłem tam dwukrotnie- jeden z najlepszych obiektów (w tamtym czasie) w Polsce. Co prawda pielęgniarki pracowały tam chyba za karę, niektórzy nauczyciele byli... specyficzni, żeby nie powiedzieć o jednym facecie inaczej. Jednak będąc obiektywnym, naprawdę wysoka liga, spokojnie mógł konkurować z placówkami prywatnymi. No właśnie może to był problem dla jakiegoś biznesmena, który miał prywatną klinikę.