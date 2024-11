I bardzo dobrze, że mają ich politykę w dupie... bo ich polityka jest chora, wiec niech spierd..., Włosi są stratni na tej całej UE ze pierwsza ich decyzja powinna byc wyjscie z tego, jak pokażą innym to się osrają całe te niewybieralne eurokołoźniki, Eu w starym wymierze byla ok przeplyw towarow przepływ ludzi ale teraz to komunizm, nie zgadzasz sie to pod buta niczym za stalina