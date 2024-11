Pomysł unii na energetykę: Dotować oze. Opodatkować węgiel.



Skutek - pozamykane węglówki, niektóre atomówki a w zamian nasrane wiatraków i pv.

Wynik - niestabilna podaż prądu. Stabilizować można gazem. A że ludzie chcę mieć prąd niezależnie od pogody to popyt jest niezależny od ceny. A gaz mamy 5x droższy niż amerykanie.

A jakby nie było gazu to cena byłaby jeszcze wyższa a pewnie i stopnie zasilania by wróciły.



Nieprawdą Pokaż całość