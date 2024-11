UUUUUU poważna sprawa, zwłaszcza że ONZ każdy ma w dupie i c---a mogą ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) A żymianie to już szczególnie się ich boją, tak bardzo że rekreacyjnie n--------ą w bazy ONZ z czołgu i jedyne co mogą zrobić żołnierze to schować się w schronach i przeczekać atak Izraela ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )