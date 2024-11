Pracowałem w Bridgestone Poznań w 2004-2012, temat znam od podszewki. Z tego co pamiętam, winny był separator używany przy produkcji bieżnika, jego uszkodzone fragmenty dostawały się pomiędzy osnowe lub opasanie i powodowały separację, co mogło doprowadzić do rozerwania opony przy dużych prędkościach.