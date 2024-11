"To nie jest koniec postępowania, to jest zamknięcie pewnego etapu" - powiedział w czwartek prok. Paweł Pik z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, odnosząc się do umorzonego w październiku śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Zaznaczono, że do sprawy można wrócić do 1 marca 2051 r.,