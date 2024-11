Jak by spalił 3 osoby przy 310kmh to by dostał bilet do Dubaju i nietykalność- prawo jest w tym kraju dla biednych i bez znajomości.



Ratowanie budżetu cd. A sprzedajna mili...ja ma większy priorytet na nabijanie statystyk niż pomoc w prawdzich sprawach dla szarego obywatela - kradzieży aut rowerów włamań stalkingu. Bo do takich spraw to lecą umorzenia. Nawet gdy dostawa dowody i nazwisko sprawcy. Po co się wysilać.



Ale do obrony Pokaż całość