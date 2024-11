Moje dziecko ma mózgowe porażenie dziecięce i rehabilitanci często nam powtarzali, że za rozwojem ruchowym idzie rozwój intelektualny. Zachęcali też, żeby po ćwiczeniach rehabilitacyjnych od razu robić ćwiczenia na rozwój poznawczy (układanie zabawek kolorami, nazywanie rzeczy itp), bo wtedy jest większy potencjał mózgu i warto to wykorzystać. Niesamowite jest to, że teraz naukowcy dochodzą do wyjaśnienia jak to się dzieje, odkrywają to co wcześniej można było dostrzec w praktyce.