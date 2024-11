Tak się zastanawiam czy UFO może być produktem technologii, zaawansowania, jakiegoś projektu USA który jest ściśle tajny tak że nawet najwyzsi szczeblem ludzie władzy w USA nie mają o tym pojęcia. Ale to chyba mało prawdopodobne bo skąd pozyskiwać naukowcow do tak ścisłych zadań i projektów gdzie technologia zawsze jest połączeniem nauk różnych kierunkow, jak to wszystko utrzymać aż w tak ścisłej tajemnicy i najważniejsze po co mieliby to robić.