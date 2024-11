Tysiące Polaków nabitych w pomy ciepła.

To co powciskali tym ludziom to nie byly pompy ciepla, w skrajnych przypadkach basenowe podgrzewacze wody. Inne nie spelnialy wymagan i parametrow. Wystarczyło zamowic kontener to chinczycy mogli nazwac dowolna marka takie urzadzenie. Do polski Przyjechalo tego 200k sztuk.Jazda sie zacznie bo do konca roku to co zostalo zainstalowane i było dofinansowane musi przedstawic certyfikat