Pisowcy to albo bezmózgi albo ktoś im za to płaci. Przecież to tak jakby narzekać że budżet kraju ma małe przychody, ignorując że oznacza to wyciąganie mniej z portfela obywatela. Orlen miał rekordowe zyski bo obrabiał ludzi złodziejską marżą. Teraz też można podbić cenę do 10zl za litr i będą rekordowe zyski ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )