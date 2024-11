Mieszkam w Japonii i tutaj karetki jeżdżą na sygnale bardzo powoli w stosunku do tych polskich a na skrzyżowaniach to zawsze się zatrzymują nawet jak jest mały ruch.



I mają aż 3 tryby syren. Gdzie ostatni to jest głośne powiadamianie słowne że "jedzie karetka proszę ustąpić pierwszeństwa.



Nie wiem jaki to ma przerzut na śmiertelność pacjentów ale ogólnie tutaj nawet nigdy kolizji nie widziałem każdy jeździ tak spokojnie. (Inna sprawa że jest Pokaż całość