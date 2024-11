Najlepsze jest to, że te doniesienia o UFO to są z czasów gdy kamery mieli nieliczni. I dowodami są nagrania gdzie 5 pikseli stanowi ten dziwny obiekt. A gdy obecnie niemal każdy ma telefon z dobrym aparatem, plus jakieś teleobiektywy to nagle się okazuje, że cisza i nikt tych obiektów UFO nie widzi.

No ale wiadomo, spisek! Rząd USA co ukrywa!!! Jakby USA to był cały świat i tylko tam mogli wylądować.