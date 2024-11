Dla mnie to jest korwa żart że ktoś kto chce być w Policji czy innych służbach jest gruby czy po prostu nie dba o formę. Przez 99% czasu może i to mu się nie przyda ale w tym 1% sytuacji może dzięki swojej sprawności kogoś uratować lub ująć bandytę.

Chętnie bym poszedł do Policji ale podejrzewam że tam jest beton jak nigdzie indziej. Mandatów za brak masek też bym nie dawał za Pokaż całość