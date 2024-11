Rząd chce ograniczyć religie w szkole finansowana z podatków, ale paru biskupów się nie zgadza i w obec tego, dalej będziemy za to płacić.

Pokaż całość

Bo umów się dotrzymuje? To wcale nie jest tak, że kilku hierarchów uznało z czapy, że się nie zgadzają i ch... Kościół ma swoje prawa zapisane w konkordacie czy komuś się to podoba czy nie. A że opłacane jest to m.in. z Twoich podatków? No cóż, ja finansuję