„Gdyby każda ofiara wiedziała … ujawniając wykorzystywanie, sięgając po wymiar sprawiedliwości, jak trudny jest przed nią ten cały protest to wiele z nich by tego nie robiło, nie sięgało by po tę sprawiedliwość.”

Fragment filmu „Bagno” Mariusza Zielkiego o seryjnym pedofilu muzyku jazzowym Krzysztofie Sadowskim W dużym skrócie. Pani terapeutka mówi to samo co napisał The Guardian