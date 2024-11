Przy okazji. Wiecie jak działa pompa w wozie asenizacyjnym czyli w szambiarce? Nieczystości nie płyną przez pompę jak przez pompę wody. W zbiorniku wytwarzane jest podciśnienie za pół mocą pompy wysysajacej z niego powietrze i to podciśnienie "wciąga" gęste do "beczki".



A właściwie to ciśnienie atmosferyczne wtlacza ścieki do zbiornika.