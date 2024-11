Radosław ostatnio pojechał do UAE i deklarował, że sprawdzi Matczaka i co? Jak tam poszły negocjacje? xD Serio ktoś w to wierzył, że oni go wydadzą? Nie wydadzą z jednej prostej przyczyny: skoro UAE handluje „złotymi wizami” to wydanie gościa, który za takową zapłacił wyglądałoby bardzo zle marketingowo z poziomu innych potencjalnych klientów chętnych zakupić takie wizy.