"przedstawiciele Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych"



Nie żebym go bronił ale za każdym razem jak słyszę o tym "ośrodku" to mam szczere wątpliwości.



// EDIT: ok, to jeden z tych idiotów z platformy Kick którzy próbują stać się sławni będąc wrzodem na tyłku społeczeństwa. Jak ten czarny z Ameryki co poleciał do Japonii i krzyczał ludziom w twarz Hiroszima i Nagasaki. Jak najbardziej - wydalić z go z kraju z wilczym biletem. Obcej Pokaż całość