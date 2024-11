I teraz się zastanówcie dlaczego pacyfistyczne podejście do wojny jest wyśmiewane, nawet tu na wykopie. Jest z 10-15 kont które od rana do wieczora sączą jad na tagach # wojna za darmo by to robili? Wojna to potężny biznes który też musi mieć przyzwolenie społeczne które sobie kupują przez farmy trolli.