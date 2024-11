Przypominam że połowa Polaków do 34 roku życia mieszka z rodzicami z powodów ekonomicznych mimo to rządzący chcą sprowadzać imigrantów których społeczeństwo będzie musiało utrzymywać, wyobrażacie sobie areczka który yebie 2 etaty na mieszkanie w bloku a jakiś paajet dostaje klucze naprzeciw niego za darmo? Za jego pensję, to jest wypowiedzenie wojny Polakom przez rząd.