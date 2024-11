A ja życzę @ wolskiowojnie żeby nabrał minimum wiedzy o polityce w Polsce i się dowiedział, że pomysł akademiki za złotówkę to był postulat PSL.Wyjątkowo głupi postulat tak swoją drogą, bo akademiki nie są drogie, drogie są stancje. Czyli to byłyby dopłaty dla tych co już mają tanio.Wiec jak niby ma to być pogardą dla własnych wyborców i śmianie z własnych obietnic jak to nie jest ich obietnica.