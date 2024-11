Jak robactwo nawet nie potrafi jeża ściągnąć z jezdni, gdy ten leży na pasach, a oni zatrzymują się przed nim na czerwonym światłe, a na zielonym przejeżdżają nad nim, to nie ma się co dziwić. Sam byłem tego świadkiem. Wracałem po 22 rowerem i z kilkuset metrów jakoś go widziałem i jak dojechałem to go ściągnąłem. Okazało się, że jest ranny, to go zabrałem do weterynarza. A robactwo nawet nie mogło go Pokaż całość