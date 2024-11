Szarik byłby szczęśliwy że jego potomkowie do czegoś oprócz chorowania będą się nadawać.

Swoją drogą dziwi mnie, ze nikt się za związki kynologiczne nie bieże i za ich masową produkcje wadliwych czworonogów. Kiedyś rasowe psy miały sens, dziś ten sens to nabijanie kabzy weterynarzom.

No i jeszcze do tego psiarze - nie rozumiem jak w czasach Internetu można kupić psa który kompletnie nie pasuje do warunków które mamy i do stylu życia Pokaż całość