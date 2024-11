Zamiast do aresztu powinien trafić do jakiegoś instytutu nauk medycznych jako królik doświadczalny.

W zasadzie to taki los powinien czekać każdego kto zabił, okaleczył lub targnął na życie drugiego człowieka. P-------w natomiast powinno się odrazu przerabiać na karmę dla ryb.